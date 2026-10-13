Il capo della Polizia Pisani alla cerimonia inaugurale del Master Universitario di II livello in “Diritto di Polizia e di Pubblica Sicurezza” a Sassari

SASSARI (ITALPRESS) – Presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Sassari, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Master Universitario di II livello in “Diritto di Polizia e di Pubblica Sicurezza”, per l’anno accademico 2026-2027.

Il Capo della Polizia Pisani è stato accolto dal rettore, Gavino Mariotti, dal Prefetto di Sassari Carla Di Quattro, dal Sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, dal Questore di Sassari Filiberto Mastrapasqua e dall’Assessore regionale con delega agli Enti Locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda. Hanno introdotto l’evento il rettore Mariotti e il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Michele Comenale Pinto. Il direttore del Master, Giovanni Barrocu, ha presentato il programma formativo.

L’Istituzione del Master rappresenta il risultato di un confronto tra l’Università degli Studi di Sassari e la Questura, finalizzato a valorizzare le specificità del diritto di polizia e della pubblica sicurezza e a fare incontrare ricerca, sapere giuridico ed esperienza istituzionale.

Il Capo della Polizia ha evidenziato che la finalità del master è cercare di dare una proiezione operativa a quelle che sono le norme e le nozioni impartite. Il master deve fare incontrare la scienza giuridica con le attività pratiche, professionali, che gli operatori di polizia quotidianamente svolgono. In tal senso – ha proseguito Pisani – è molto importante la partecipazione al master di docenti provenienti dalle forze di polizia, che portano la loro esperienza.

Il Capo della Polizia si è soffermato sull’importanza dello studio delle norme ma anche dell’applicazione delle norme nella prassi e sulle garanzie costituzionali, come primo insuperabile limite all’attività della polizia giudiziaria e della pubblica sicurezza. Ha ricordato, infatti, i lavori preparatori della Costituzione e, in particolare, la relazione introduttiva di Giorgio La Pira, che pone come fondamento “l’anteriorità della persona rispetto allo Stato”, che significa, anzitutto, rispetto assoluto delle libertà fondamentali e delle garanzie del cittadino. Pisani ha parlato anche della legge 121 del 1981, che disciplina il “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, una legge unica, all’avanguardia per l’epoca e ancora di grande attualità e modernità.

Dopo aver fatto un exursus sulle principali norme che hanno consentito di affrontare il terrorismo e la mafia e di rendere il nostro apparato investigativo fra i migliori al mondo, ha analizzato la recentissima normativa sull’utilizzo dell’IA e ha concluso il suo intervento affermando che “la democrazia è un sistema di vita, un sistema di valori, un sistema di regole, che devono essere la bussola di ogni operatore del diritto”.

L’obiettivo del Master è offrire ai partecipanti gli strumenti necessari per conoscere un settore nel quale la dimensione normativa e quella operativa sono profondamente connesse, proponendosi di contribuire alla formazione di professionalità in grado di comprendere le dinamiche istituzionali, organizzative e giuridiche, che accompagnano l’azione delle Autorità di Pubblica Sicurezza e delle forze di polizia. Il Master intende valorizzare anche la conoscenza delle funzioni che la Polizia di Stato svolge in via primaria nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che nell’attività di prevenzione, di contrasto dei fenomeni criminali e, più in generale, nella tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.

– Foto Polizia di Stato –

(ITALPRESS).