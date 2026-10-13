Il 6, 7 e 8 novembre torna a Milano il Festival dello Spettacolo con oltre 100 ospiti

MILANO (ITALPRESS) – Un grande appuntamento immersivo ed esclusivo dove le sorprese non mancano mai, un’occasione unica per vivere da vicino i protagonisti che costellano lo scenario contemporaneo di musica, tv e cinema: da venerdì 6 a domenica 8 novembre 2026 il Superstudio Più di Milano (via Tortona, 27) accoglie la seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo, il grande evento firmato TV Sorrisi e Canzoni interamente dedicato alle molteplici anime dell’intrattenimento. Dall’inaugurazione di venerdì alle ore 12:00 insieme a Gerry Scotti, a cui seguirà un momento unico con il Direttore Artistico del Festival di Sanremo Stefano De Martino, la tre giorni spalancherà le porte su un palinsesto ad altissimo impatto: un’esperienza continua tra anteprime, interviste, masterclass, showcase e sessioni di meet&greet nate per azzerare le distanze tra le grandi icone della scena italiana e internazionale e il loro pubblico. E non mancheranno gli iconici Telegatti assegnati, a sorpresa, agli ospiti del Festival. Nato dall’esperienza di TV Sorrisi e Canzoni, da sempre punto di riferimento imprescindibile per il mondo dello spettacolo, il Festival dello Spettacolo si distingue per un’offerta trasversale e inclusiva, pensata per coinvolgere famiglie, Gen Z, appassionati di cultura pop, cinema, musica, TV e addetti ai lavori. Superando la classica barriera tra palco e platea, gli artisti saranno coinvolti in dinamiche interattive, giochi ed esperienze condivise, trasformando ogni incontro in un momento irripetibile.

“La risposta del pubblico lo scorso anno ci ha confermato quanto ci sia bisogno di occasioni reali di incontro e condivisione” dichiara Aldo Vitali, Direttore di TV Sorrisi e Canzoni. “Siamo pronti a riaprire le porte di questa grande casa dell’intrattenimento con un’energia ancora più travolgente. Il Festival dello Spettacolo appartiene a chiunque ami la musica, le storie sul grande schermo o la TV di tutti i giorni: abbiamo curato ogni singolo appuntamento per regalare a ragazzi, famiglie e appassionati tre giorni indimenticabili, fianco a fianco con i loro idoli”. Dalla mattina fino a sera, il Festival si consolida così come il punto di riferimento assoluto per chi vuole vivere l’intrattenimento in prima fila. Un lungo weekend dove le grandi emozioni prendono vita, trasformando il Superstudio Più nel palcoscenico più vivace dell’anno. Sono più di 100 i protagonisti che popoleranno il ricco palinsesto de Il Festival dello Spettacolo, un parterre pensato per abbracciare tutte le passioni del pubblico. Dal mondo della televisione e dell’informazione, oltre a Gerry Scotti e Stefano De Martino, arriveranno Alberto Angela, Caterina Balivo, Paolo Bonolis, Alberto Brandi con Monica Bertini e il team di Pressing, Maccio Capatonda, Fabio Caressa e Beppe Bergomi, Gian Marco Chiocci, Antonella Clerici, Carlo Conti, Eleonora Daniele, Andrea Delogu, Gianluca Gazzoli, la Gialappa’s Band, Raffaella Griggi, Pino Insegno, Elettra Lamborghini, Samira Lui, Gigi Marzullo, Alberto Matano, Mr Oro, Luca e Daniela Sardella.

Grande spazio anche alle giurie più popolari del piccolo schermo, con i volti di X Factor 2026 (Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi) che chiuderanno la giornata di venerdì 6 novembre, e di MasterChef Italia (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli). A completare il quadro, il cast di Cortesie per gli Ospiti (Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi), alcuni dei protagonisti de Il Collegio e di The Traitors – Italia 2 (Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Giorgia Palmas e Giulia Salemi) e il cast de La Domenica Sportiva (Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Ciccio Graziani, Lele Adani, Alessandro Antinelli, Alessandra D’Angiò). Ad arricchire il programma del Festival sarà la possibilità per il pubblico di entrare nelle dinamiche dei format più amati della TV, partecipando a una serie di esperienze esclusive e workshop guidati. I fan della pasticceria potranno immergersi nelle atmosfere di Bake Off Italia dove, dopo l’incontro con Brenda Lodigiani ed Ernst Knam, ci si potrà mettere alla prova decorando una torta portata da casa insieme ad alcuni dei protagonisti di Bake Off Celebrity Edition. Gli inventori e i creativi avranno l’opportunità di proporre le proprie idee a Buy It Now – Mai Più Senza, inviando la propria candidatura per provare a presentare dal vivo la propria invenzione a Gabriele Corsi, Mara Maionchi e Giorgio Mastrota.

Gli appassionati di collezionismo e piccolo antiquariato potranno vestire i panni dei venditori di Cash or Trash, portando un oggetto personale per farlo stimare dal vivo dal Dottor Alessandro Rosa e Paolo Conticini. Spazio anche al mondo dei servizi e dei sentimenti: per chi è in cerca della casa ideale, gli agenti di Casa a Prima Vista offriranno brevi consulenze personalizzate e consigli sul mercato immobiliare, mentre chi intende mettersi in gioco sul fronte affettivo potrà accedere ai casting di Matrimonio a Prima Vista confrontandosi con le esperte Nada Loffredi e Giulia Davanzante, oppure candidarsi a un vero e proprio appuntamento al buio gestito nello stile di Primo Appuntamento con la complicità di Flavio Montrucchio. La musica vedrà in primo piano gli incontri con Annalisa, Malika Ayane, Jerry Calà, Cristina D’Avena, Sal Da Vinci, Gianna Nannini, Noemi e i Pooh. Il ritmo salirà poi con Samurai Jay, al centro di uno speciale showcase nel tardo pomeriggio di sabato 7 novembre, e con Gabry Ponte, che sarà protagonista del gran finale di domenica 8 novembre, a chiusura del Festival. Per il cinema e la fiction, invece, gli appuntamenti con le star del grande e del piccolo schermo vedranno protagonisti Marco Bocci, Francesca Chillemi, Christian De Sica, Ficarra & Picone, Andrea Lattanzi, Serena Rossi, Claudio Santamaria, Pierpaolo Spollon, Can Yaman, insieme agli attori delle soap made in Italy più amate, Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

– foto ufficio stampa Goigest –

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