PALERMO (ITALPRESS) – Svoltasi per la prima volta nel 2007 torna la manifestazione “Palermo premia lo sport”, indetta dall’Assessorato Comunale allo Sport ed al Turismo con il patrocinio del Coni provinciale. Atleti, dirigenti e società di tutte le Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva, affiliati o riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sfileranno sul palco del Politeama sabato 21 a partire dalle ore 10. I riconoscimenti verranno assegnati anche ad atleti e società della provincia di Palermo dal Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, nella qualità di Presidente della Città Metropolitana. “Quando ho ricevuto dal Sindaco la delega allo Sport ed al Turismo, presi l’impegno di ridare vita alla manifestazione che molti anni addietro aveva ottenuto apprezzamento – spiega l’Assessore Alessandro Anello – e grazie al sostegno dell’intera giunta, possiamo mantenere la promessa. Desideriamo ringraziare gli atleti, le società, i dirigenti, tutte le componenti dello sport, per gli straordinari risultati che hanno ottenuto e grazie ai quali hanno portato in alto il nome della nostra città. Il plauso è rivolto a tutti gli sportivi in generale ma per logiche ragioni abbiamo dovuto restringere il campo dei premiati a chi ha ottenuto titoli di livello internazionale o almeno nazionali. Assegneremo anche dei riconoscimenti speciali a nostri concittadini che con i loro risultati o il loro lavoro contribuiscono a rendere importante Palermo attraverso lo sport. Sarà anche un occasione per abbracciare atleti e dirigenti, illustri, che in occasione delle festività faranno rientro a Palermo. Sarà una grande festa aperta a tutta la città per applaudire veri Campioni”. La premiazione verrà condotta dai giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli e oltre ai migliori protagonisti della stagione sportiva 2024 di tutte le discipline sportive, assegnerà riconoscimenti speciali per altre personalità dello sport cittadino. L’ingresso è libero (sino ad esaurimento dei posti). Media partner di “Palermo premia lo sport 2024”, organizzata da VM Agency Group e Stratos DMP, sono l’agenzia di stampa Italpress ed il gruppo Il Giornale di Sicilia con RGS che seguirà la manifestazione in diretta e TGS che invece trasmetterà nei giorni successivi uno speciale di 30 minuti.(ITALPRESS).

Foto: Salvatore Li Castri