ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – Il 17 dicembre 2026 alle 21:36 ora locale (18 dicembre alle 00:36 UTC e 01:36 ora di Parigi/Berlino) , Arianespace lancerà il satellite Metop -SGB1 a bordo del razzo Ariane 6 dal centro spaziale europeo nella Guyana francese.

La missione VA272 durerà circa un’ora e cinque minuti, dal decollo alla separazione del satellite, e posizionerà Metop-SGB1 in un’orbita polare eliosincrona a un’altitudine di circa 800 km. Questo sarà l’undicesimo volo di Ariane 6, il lanciatore pesante europeo sviluppato da ArianeGroup in qualità di contraente principale nell’ambito del programma dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). La catena di approvvigionamento gestita da ArianeGroup coinvolge oltre 600 aziende in 13 paesi europei.

Metop-SGB1 (Seconda Generazione B1) è il secondo satellite meteorologico del programma europeo EPS-SG (EUMETSAT Polar System – Seconda Generazione) ad entrare in orbita polare eliosincrona, dopo il lancio di Metop-SGA1 da parte di Ariane 6 nell’agosto 2025.

Costruito da Airbus Defence and Space nell’ambito di un contratto con l’ESA, Metop-SGB1 sarà gestito da EUMETSAT per tutta la sua vita operativa.

Questo programma di nuova generazione mira a migliorare la qualità e la precisione delle osservazioni meteorologiche e climatiche, a vantaggio sia dell’Europa che del resto del mondo.

I dati raccolti contribuiranno a perfezionare le previsioni meteorologiche regionali e globali, a migliorare le previsioni di eventi meteorologici estremi e a rafforzare il monitoraggio dei cambiamenti climatici. Saranno inoltre di supporto a un’ampia gamma di applicazioni in ambito di qualità dell’aria, idrologia, oceanografia e osservazione della superficie terrestre.

Metop-SGB1 trasporterà cinque strumenti che completeranno quelli a bordo di Metop-SGA1. Insieme, i due satelliti forniranno osservazioni ad alta precisione di venti, precipitazioni, umidità del suolo, nubi di ghiaccio ed estensione del ghiaccio marino.

Con il lancio in orbita di Metop-SGB1, Arianespace continua a sostenere lo sviluppo dell’infrastruttura europea per l’osservazione meteorologica e terrestre dallo spazio, che svolge un ruolo fondamentale nella comprensione dell’ambiente e nella previsione dei fenomeni climatici.

-Foto IPA Agency-

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