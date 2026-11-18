ROMA (ITALPRESS) – Una giornata di grande significato istituzionale e umano per Hellas Verona e Hellas Verona Foundation. Questa mattina una delegazione del club gialloblù ha partecipato all’udienza di Sua Santità Papa Leone XIV, in Piazza San Pietro, nella Città del Vaticano.

A rappresentare la società il direttore generale e consigliere di Hellas Verona Foundation Simona Gioè, il direttore sportivo Sean Sogliano, il team e club manager Sandro Mazzola e una delegazione di dirigenti.

“Un incontro dal valore particolarmente significativo, che ha rappresentato un importante riconoscimento per il percorso intrapreso dalla Fondazione gialloblù e per la capacità del club di farsi promotore di iniziative concrete di solidarietà e inclusione sociale. L’opportunità di partecipare all’udienza – sottolinea la società scaligera – è nata grazie a ‘Casa Insieme a Voi’, il progetto che Hellas Verona Foundation sta sostenendo insieme a Caritas Verona e che è stato individuato da Caritas Italiana come modello di riferimento a livello nazionale. L’iniziativa prevede la riqualificazione di uno spazio in Lungadige Matteotti, a Verona, destinato a diventare una casa di accoglienza per dieci giovani donne in condizioni di fragilità, offrendo loro un luogo sicuro e un percorso di accompagnamento verso l’autonomia e il reinserimento sociale”.

Nel corso dell’udienza è stato illustrato il progetto e il suo valore sociale ed è stata presentata una speciale iniziativa promossa dal Verona: una maglia pre-match esclusiva, che riporta i disegni realizzati dai bambini ospiti della struttura di accoglienza gestita da Caritas Verona. Le maglie saranno indossate dai gialloblù prima della sfida con la Cremonese, in programma venerdì 18 dicembre al Bentegodi. Le maglie saranno messe all’asta sulla piattaforma MatchWornShirt, con l’intero ricavato destinato a sostenere il progetto ‘Casa Insieme a Voi’.

In occasione dell’incontro, a Papa Leone XIV sono state consegnate la speciale maglia realizzata con i disegni dei bambini e una maglia bianca personalizzata, terza divisa ufficiale dell’Hellas per il 2026/27. Due doni simbolici, espressione del legame tra l’identità del club e l’impegno sociale che ne accompagna le attività. Al termine dell’udienza, la delegazione è stata ospite nella sede di Caritas Italiana, dove, con il direttore Don Marco Pagniello, è stato approfondito il percorso condiviso con Caritas Verona e proiettato un video dedicato al progetto. Nel pomeriggio, il dg Simona Gioè e il direttore di Caritas Verona, Don Matteo Malosto, sono intervenuti nella trasmissione Siamo Noi, in onda su Tv2000, per raccontare gli obiettivi e il significato di ‘Casa Insieme a Voi’.

A margine della giornata, il dg Simona Gioè, a nome di tutto il club, ha voluto esprimere la sua profonda soddisfazione: “L’udienza con il Santo Padre rappresenta una tappa di particolare rilievo nei 4 anni di attività della Fondazione, nata nel 2022 con l’obiettivo di sostenere enti, associazioni e realtà impegnate a favore delle persone più fragili del territorio veronese. Un percorso costruito attraverso progetti concreti, relazioni e una costante attenzione ai bisogni della comunità, che trova in questa giornata un momento di profondo significato. Per l’Hellas essere ricevuti in Vaticano significa portare oltre i confini del campo e della propria città i valori che guidano la Fondazione, confermando che un club può assumere un ruolo attivo nella società e contribuire, attraverso lo sport, a costruire nuove opportunità di accoglienza, dignità e speranza”.

Il ds Sean Sogliano ha evidenziato il valore dell’impegno della Fondazione e della collaborazione con Caritas: “Faccio i complimenti e ringrazio tutte le persone che contribuiscono a mettersi in gioco per il sociale. A volte siamo molto concentrati sul campo, sui risultati e le varie pressioni che il nostro mondo ci porta, ma è molto importante che la nostra società porti avanti un’attività come questa insieme a Caritas. Mi farò portavoce di queste iniziative e cercherò di trasmettere i valori di queste progetti anche ai calciatori che sono, sotto tanti aspetti, ragazzi fortunati. Questo incontro è stato molto significativo e rappresenta un valore aggiunto speciale per il nostro club”.

– Foto Vatican Media –

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