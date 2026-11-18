MILANO (ITALPRESS) – I piloti e i trofeisti Pirelli hanno esaltato le doti dei Pirelli P Zero dominando nel Rally Città di Lucca, finale in prova unica della Coppa Italia Rally 2026: ben 7 dei primi 8 della classifica assoluta hanno infatti corso con pneumatici Pirelli ad iniziare dal trionfatore Marco Signor, che in coppia con Daniele Michi su una Toyota Yaris GR Rally2 ha condotto il rally dall’inizio alla fine, coronando una splendida stagione in cui si era già assicurato anche la vittoria nel Campionato Italiano Rally Challenger.

Anche il vincitore del maggior numero di prove speciali (3 delle 7 disputate) è stato un trofeista Pirelli, il toscano Thomas Paperini (Skoda Fabia Rs) alla fine sul terzo gradino del podio. Accanto al successo assoluto i piloti del Trofeo Pirelli Accademia CRZ hanno conquistato il titolo anche fra le due ruote motrici grazie a Nicolò Ardizzone (con Alessandro Scartabelli su Lancia Ypsilon Rally4 della Gass Racing) e nelle altre principali categorie FIA: Rally3 con Giacomo Guglielmini (con Andrea Sarti su Renault Clio Rally3 della Pintarally Motorsport) e Alessandro Colombo (con Giuliano Santi su Renault Clio Rally5 della Biella Corse).

Con 165 vetture al via e condizioni del percorso molto insidiose anche a causa delle precipitazioni dei giorni antecedenti il rally, i piloti iscritti al Trofeo Pirelli Accademia CRZ si sono imposti anche in altre classi e categorie, ad iniziare da Patrizia Sciascia che ha fatto suo il titolo femminile.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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