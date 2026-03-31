Missili iraniani su Israele, esplosioni a Gerusalemme

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Un attacco missilistico iraniano su Gerusalemme ha fatto risuonare le sirene. Udite numerose esplosioni mentre le Forze di difesa israeliane hanno fatto sapere di avere rilevato lanci di missili dall’Iran e che i sistemi di difesa aerea erano in azione per intercettarli. La contraerea ha intercettato l’attacco e frammenti di missili sono caduti in aree aperte senza causare nè danni né vittime. Le Idf hanno recentemente completato un’altra ondata di attacchi contro le infrastrutture iraniane nel cuore di Teheran.

ATTACCHI ISRAELIANI A ISFAHAN E TEHERAN

Nel 32mo giorno del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti, la città di Isfahan è stata teatro di violenti attacchi aerei. Secondo un alto funzionario americano citato dai media arabi, gli Stati Uniti hanno colpito un grande deposito di munizioni nella zona centrale del Paese con numerose bombe penetranti. Nelle stesse ore diverse esplosioni sono state udite nei dintorni dell’aeroporto di Shiraz e nella zona di Ahvaz. Nella capitale Teheran, l’agenzia di stampa iraniana Fars ha riferito di forti boati seguiti da interruzioni di corrente in alcuni quartieri, in particolare nella zona orientale della città. Le autorità hanno fatto sapere che sono al lavoro per ripristinare l’energia elettrica. Isfahan rappresenta uno dei principali poli industriali e militari dell’Iran: ospita il grande complesso siderurgico Mobarakeh Steel, impianti petrolchimici, industrie aeronautiche e basi militari. La città si trova inoltre nelle vicinanze di importanti siti nucleari, tra cui la struttura di Natanz per l’arricchimento dell’uranio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).