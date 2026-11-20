ROMA (ITALPRESS) – La guerra contro l’Iran è costata agli Stati Uniti 48,3 miliardi di dollari al 13 novembre, mentre il Pentagono continua a registrare carenze di munizioni e non dispone di un piano complessivo per ricostituire gli arsenali. Il bilancio è stato comunicato da Arthur Miller, candidato alla responsabilità finanziaria della US Navy, durante un’audizione alla commissione Forze armate del Senato. La cifra, ha precisato, “comprende munizioni, costi di sostituzione degli equipaggiamenti e costi operativi”, ma esclude la riparazione delle basi statunitensi danneggiate dagli attacchi iraniani, per la quale non ha fornito una stima. Nello stesso giorno il Government Accountability Office (Gao), organismo di controllo del Congresso, ha pubblicato un rapporto che denuncia la persistente insufficienza di scorte essenziali, tra cui missili, bombe e siluri. Secondo il Gao, il conflitto del 2026 con Teheran ha accresciuto l’urgenza di affrontare le criticità degli arsenali e della base industriale. Il dipartimento della Difesa ha istituito gruppi di lavoro per aumentare la produzione, ma manca una strategia che colleghi finanziamenti, capacità produttiva e fabbisogno complessivo delle forze armate.

L’aumento della produzione di proiettili d’artiglieria da 155 millimetri, deciso anche per compensare le carenze aggravate dalle forniture agli alleati, non è stato calibrato sui requisiti totali del Pentagono. Il Gao rileva inoltre l’assenza di un organismo incaricato di dirigere gli interventi e lacune nella riconciliazione dei dati sulle giacenze tra le diverse forze armate. Raccomanda quindi un piano pluriennale ad con obiettivi, indicatori e responsabilità definite, oltre a verifiche periodiche degli inventari.

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