BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Nato rafforzerà la cooperazione con l’industria della cybersicurezza per garantire la continuità delle reti digitali da cui dipendono comando, comunicazioni e sostegno delle operazioni militari. È la priorità emersa dalla conferenza annuale sulla difesa cibernetica, riunita il 18 novembre al quartier generale dell‘Alleanza a Bruxelles con rappresentanti dei Paesi membri e delle imprese del settore.

Il nodo strategico è la dipendenza crescente delle forze armate da infrastrutture civili e servizi commerciali che non ricadono sotto il controllo militare diretto: una vulnerabilità potenziale in caso di attacchi informatici, sabotaggi o interruzioni prolungate.

“Per essere pronti a una crisi reale dobbiamo esercitare in modo realistico la definizione delle priorità, la condivisione delle informazioni, il sostegno aggiuntivo e la continuità operativa, compreso l’uso sicuro delle capacità basate sull’intelligenza artificiale e la capacità di resistere alla loro interruzione”, ha dichiarato Jean Charles Ellermann-Kingombe, vicesegretario generale Nato per la trasformazione digitale e cyber.

L’obiettivo è verificare in anticipo come assicurare servizi essenziali anche quando le reti siano degradate e come mobilitare rapidamente le competenze delle aziende. Il rafforzamento del rapporto pubblico-privato prosegue il percorso avviato a maggio con le partnership strategiche non commerciali tra l’Alleanza, Microsoft, Palo Alto Networks ed ESET, finalizzate allo scambio di informazioni e buone pratiche.

Sul versante delle capacità, la NATO Communications and Information Agency ha presentato a NATO Edge 26, a Smirne, una previsione indicativa di esigenze industriali per circa 2,7 miliardi di euro, comprendente difesa cyber, reti, comunicazioni e servizi informativi.

-Foto IPA Agency-

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