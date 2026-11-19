ROMA (ITALPRESS) – La Marina Argentina ha espresso la volontà di acquisire fino a tre corvette FCX20 sviluppate da Fincantieri, in configurazione full e corredate da un pacchetto di Supporto Logistico Integrato (ILS). L’interesse è stato formalizzato ieri a Roma con la firma di una Lettera di Intenti (LoI) tra i due Ministri della Difesa. Alla firma erano presenti per Fincantieri l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Pierroberto Folgiero, e il Direttore Generale della Divisione Navi Militari, Eugenio Santagata.

“In questo contesto, Fincantieri potrà mettere a disposizione della Marina Argentina il proprio patrimonio di competenze nella progettazione, costruzione e supporto di unità navali militari ad alta tecnologia, accompagnando l’eventuale sviluppo del programma lungo le sue diverse fasi – si legge in una nota -. L’intesa contempla inoltre la possibilità di valutare ulteriori opportunità di collaborazione nel settore navale, anche attraverso l’eventuale acquisizione di unità navali già in servizio”.

“Le corvette FCX20 sviluppate da Fincantieri esprimono il patrimonio di competenze tecnologiche e industriali del Gruppo nella progettazione e realizzazione di navi militari complesse e rappresentano una piattaforma di riferimento nell’offerta navale di Fincantieri per i mercati internazionali”, spiega il gruppo.

“Questa intesa conferma il valore strategico della cantieristica navale italiana come leva di cooperazione internazionale e di proiezione industriale del Sistema Paese – afferma Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri -. L’interesse dell’Argentina per le nostre piattaforme apre una prospettiva di collaborazione di lungo periodo, fondata sulla capacità di coniugare eccellenza industriale, innovazione e cooperazione tra istituzioni, Forze Armate e industria. Per Fincantieri rappresenta un’ulteriore opportunità per tradurre il patrimonio della navalmeccanica italiana in partnership strategiche sui mercati internazionali, rafforzando il ruolo del Gruppo quale riferimento globale nel settore”.

-Foto ufficio stampa Fincantieri-

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