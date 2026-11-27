LATINA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, insieme alle Autorità civili e militari, hanno inaugurato ufficialmente la nuova Piastra Ambulatoriale e il nuovo sistema di alta automazione “CoreLab” del Laboratorio Analisi dell’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina. Una giornata storica per la sanità pontina. Un ulteriore, fondamentale tassello nel percorso di deciso potenziamento della sanità attuato dalla Asl di Latina e dalla Regione Lazio, con una visione strategica orientata alla prossimità e alla centralità della persona. L’intervento complessivo, per un importo totale di oltre 24 milioni di euro stanziati da risorse di bilancio aziendale (cifra che comprende la gestione completa del CoreLab per i prossimi 5 anni), consegna ai cittadini strutture moderne, efficienti e tecnologicamente avanzate.

La nuova Piastra Ambulatoriale, realizzata con una struttura modulare di circa 286 metri quadrati al piano strada e accanto al CUP, accoglierà l’Unità di Diabetologia Universitaria (che eroga oltre 12.000 prestazioni l’anno) facilitando l’accesso dei pazienti cronici e con difficoltà motorie. Parallelamente, il nuovo “CoreLab” del Santa Maria Goretti porta a compimento uno straordinario salto tecnologico che consente di riunire in un’unica catena integrata diverse analisi cliniche sia d’urgenza che di routine, con un notevole incremento e miglioramento delle prestazioni a beneficio degli utenti.

Il nuovo CoreLab, infatti, integra automazione, tracciabilità e sistemi analitici di ultima generazione, affiancando all’apertura dei prelievi il sabato nuove linee diagnostiche di secondo livello in genetica molecolare, tossicologia, autoimmunità e microbiologia rapida a servizio dell’intera rete provinciale. L’innovazione consiste nell’integrazione di processi preanalitici, analitici e post-analitici, con due aree funzionalmente separate e collegate da un sistema di trasporto sopraelevato a spirali. Accanto alla modernizzazione del CoreLab, l’Unità di Patologia Clinica ha attivato e rafforzato linee diagnostiche ad alto valore clinico, che ampliano la capacità di risposta locale e integrano i percorsi ospedalieri e territoriali.

– foto ufficio stampa Regione Lazio –

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