Golden power sul risiko bancario, dall’Unione Europea 4 quesiti all’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Sale il pressing della Commissione Europea sull’Italia in merito all’uso del golden power sul risiko bancario. MF-Milano Finanza in edicola oggi riporta che Bruxelles starebbe utilizzando due strumenti per avere chiarimenti dal governo italiano: il procedimento Eu Pilot gestito dalla direzione Servizi Finanziari e l’istruttoria della Dg Comp, la direzione generale della Concorrenza.

Nel dettaglio, spiega ancora Mf-Milano Finanza, nell’ambito della Eu Pilot, la Commissione pone all’Italia quattro quesiti: come viene condotto il processo di valutazione; come viene garantito il rispetto delle competenze della Banca Centrale Europea sulle acquisizioni qualificate; come viene garantito che il governo si limiti a considerazioni di sicurezza nazionale; qual è la tempistica del processo decisionale. Questi quesiti sono contenuti in una lettera della Commissione alla quale il governo italiano ha già risposto, e dall’esito dell’esame dipenderà un’eventuale procedura d’infrazione.

Sull’altro fronte, la direzione generale della Concorrenza sta esaminando il dossier UniCredit-Banco Bpm e l’istruttoria andrà avanti fino al 19 giugno. Mf-Milano Finanza riporta che la Dg Comp ha scritto una lettera all’Italia sul tema e le risposte sarebbero attese entro il 10 giugno.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).