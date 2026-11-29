NAPOLI (ITALPRESS) – “A noi preoccupa soprattutto il processo mediatico, questo voyeurismo giudiziario che si nutre di giustizialismo, perché nella fase del processo mediatico c’è solo la voce dell’accusa, fondamentalmente. Questa è una cosa che ci preoccupa molto, perché la prima vittima del processo mediatico è il principio di non colpevolezza e la presunzione di innocenza. Le inchieste invece devono essere fatte, devono essere fatte nelle procure, devono essere fatte con le forze dell’ordine, i processi si fanno nei tribunali, e non possiamo aver paura delle indagini, anche quando le indagini producono effetti devastanti”. Così il segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, a margine del congresso che si è concluso a Napoli, rispondendo in merito alla mozione votata all’unanimità contro il rischio di processi mediatici.

Alla domanda se sul caso De Gennaro si possa parlare di una nuova stagione di veleni, Maruotti risponde così: “Io non credo. Credo che sia una vicenda che, purtroppo, e non è la prima volta nella storia di questo Paese, vede apparentemente su due fronti opposti due uffici giudiziari diversi. Non è così. Ognuno indaga e procede in base alle proprie competenze territoriali, funzionali. Questo bisogna averlo chiaro. Non è facile spiegarlo ai cittadini”.

“E credo che i giornalisti abbiano in questo una responsabilità, cioè nell’aiutare la magistratura, che fa un altro mestiere, perché noi non siamo dei comunicatori, aiutarci a far capire questo ai cittadini. Non c’è uno scontro tra istituzioni, tantomeno tra singoli magistrati o tra singoli uffici – prosegue Maruotti -. Ogni ufficio procede in base alle proprie competenze. E quindi aspettiamo, diamo tempo. Il processo non è l’indagine, non è un fiume che scorre e quindi puoi raccogliere quello che arriva con un secchio d’acqua all’improvviso. È qualcosa che deve consolidarsi, deve maturare. E quindi diamo tempo a chi fa questo lavoro molto difficile”.

“La persona resta al centro dell’attenzione della giustizia. I diritti da tutelare da attacchi, anche impropri a volte, della politica. Ma le risorse non possono mancare, perché senza di quelle i magistrati non possono lavorare. E poi il dialogo: noi credo che abbiamo dimostrato in questi giorni, con un congresso completamente aperto alla società civile, ai temi che riguardano i cittadini, alle questioni che intrecciano il nostro lavoro ma che si riflettono sulla vita di tutti, come siamo pronti e sempre siamo stati pronti al dialogo – ha aggiunto -. Abbiamo apprezzato molto che tantissimi politici sono venuti qui a dialogare con noi. Un po’ di rammarico ancora per un’assenza importante, ma siamo sicuri che il dialogo ci sarà, a 360 gradi, perché senza il dialogo il tessuto istituzionale si lacera. Noi vogliamo ricomporlo”.

“La frattura referendaria ha lasciato dei segni. Ma questo è il congresso della rinascita, della ripartenza – ha sottolineato Maruotti -. Non abbiamo mai smesso di avere voglia di confrontarci, di dialogare. Vorremmo farlo con una politica che non attacca le decisioni dei giudici, che provi a rispettarle anche quando non gli piacciono. Perché ne va, come ho detto prima, della tenuta del tessuto istituzionale e della tutela delle garanzie di tutti i cittadini”.

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