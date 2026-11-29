ROMA (ITALPRESS) – “Credo che sia molto sbagliato quando delle alte cariche dello Stato agiscono per fare pressione preventiva anche rispetto alla Corte Costituzionale e penso che sia inaccettabile. Noi siamo pronti a fare la nostra parte con uno spirito costruttivo, consapevoli che a quel referendum 15 milioni di persone hanno votato ‘no’, 12 milioni di persone hanno votato ‘sì'”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, in riferimento alle dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo al 37° congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati in corso a Napoli, a Castel Capuano.

“Una magistratura autonoma e imparziale non è un privilegio, ma una garanzia di democrazia per tutte le cittadine e i cittadini. Non possiamo delegare l’esercizio dell’azione penale a delle grandi società private che ostacolano il lavoro dei giudici anche quando si tratta solo di identificare una persona presente su una piattaforma con il suo nome e cognome. Non è un potere che possiamo lasciare a grandi società private”, ha aggiunto.

“Questo è il primo congresso dopo il referendum. Il 3 marzo in quell’occasione, come sapete, il Partito Democratico si è mobilitato per difendere la Costituzione e per fermare una riforma che, a nostro avviso, non migliorava la giustizia per i cittadini, ma aveva solo l’intento di condizionare l’operato della magistratura. Ecco, – ha proseguito Schlein – sappiamo che i giovani hanno avuto un ruolo straordinario in quella mobilitazione e lo riteniamo non una vittoria di parte, ma una responsabilità per tutti e per tutti: perché c’è stata un’affluenza più alta del solito, perché era in gioco la Costituzione in cui tutti gli italiani, anche i più giovani, dimostrano di sapersi riconoscere. Penso che sia per noi, – ha aggiunto – per la politica, una lezione di umiltà. Dobbiamo capire come intercettare quella partecipazione che c’è stata e come coinvolgerla anche su tanti altri temi, dalla sanità al lavoro precario ai salari che sono ancora troppo bassi. È l’impegno che stiamo affrontando insieme ai nostri alleati”.

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