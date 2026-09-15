BERLINO (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le aziende tedesche hanno aumentato di circa un terzo i propri investimenti in Cina nel primo semestre del 2026, mentre quelli negli Stati Uniti sono crollati del 65%, secondo le analisi dell’Istituto economico tedesco (IW).

Gli investimenti diretti delle aziende tedesche in Cina sono aumentati di circa 5,6 miliardi di euro (6,5 miliardi di dollari statunitensi) nei primi sei mesi dell’anno, circa un terzo in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ha affermato ieri l’IW in un rapporto, citando i dati della banca centrale tedesca.

Il rapporto ha rilevato che gli utili reinvestiti dalle aziende tedesche sono ammontati a 7,8 miliardi di euro (9 miliardi di dollari) nel 2025, anno in cui le imprese, secondo una precedente analisi dell’IW, hanno investito circa 7 miliardi di euro (8,1 miliardi di dollari) in Cina.

Nel più lungo periodo, gli investimenti tedeschi in Cina sono rimasti sostanzialmente stabili a un livello relativamente elevato, con una media semestrale tra il 2020 e il 2025 pari anch’essa a circa 5,6 miliardi di euro, ha mostrato il rapporto.

La maggior parte delle aziende tedesche continua a puntare sul mercato cinese, ha affermato Juergen Matthes, esperto dell’IW e autore del rapporto.

Oltre l’85% delle aziende tedesche attive in Cina prevede di mantenere o ampliare il proprio attuale livello di presenza, mentre più della metà intende aumentare gli investimenti, ha affermato Matthes, citando un sondaggio della Camera di commercio tedesca in Cina.

“La Cina è un importante mercato di sbocco (per le aziende tedesche), e alcune la utilizzano come una ‘palestra’”, ha affermato Matthes. Le aziende che riescono a mantenere la propria posizione sul mercato cinese hanno anche maggiori probabilità di avere successo a livello globale, ha aggiunto.

Gli investimenti tedeschi negli Stati Uniti, nel frattempo, hanno registrato un netto andamento opposto.

Un’analisi separata dell’IW ha mostrato che le aziende tedesche hanno investito circa 4,3 miliardi di euro (4,96 miliardi di dollari statunitensi) negli Stati Uniti nel primo semestre del 2026, con un calo del 65% rispetto a un anno prima e di quasi l’80% rispetto al primo semestre del 2024, l’ultimo periodo analogo prima del ritorno alla Casa Bianca del presidente statunitense Donald Trump.

L’elevata incertezza in materia di politica economica negli Stati Uniti sta frenando le decisioni delle aziende tedesche sui nuovi investimenti, ha osservato l’IW.

(ITALPRESS).