TOSCANA (ITALPRESS) – Prorogata fino al prossimo 14 febbraio la mostra “Genio Toscano”, inaugurata lo scorso 5 dicembre nell’ambito di Toscana Tech on the road. L’esposizione, ideata dalla Regione per celebrare il patrimonio manifatturiero della Toscana, è ospitata a “Casa Toscana” a Innovit, realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura ed il supporto di Fondazione Sistema Toscana.

“‘Genio Toscanò – spiega il presidente Eugenio Giani – è una grande opportunità che ci viene offerta per far conoscere lo straordinario lato creativo di una regione che nel corso dei secoli è stata una grande fonte di ispirazione. La proroga della mostra si inserisce in un calendario di eventi di livello internazionale che offriranno a molte altre persone l’occasione per visitarla. Un ringraziamento particolare va alle imprese e a tutti i soggetti che hanno reso possibile l’organizzazione dell’esposizione ed in generale di Toscana tech on the road”.

“La mostra ha suscitato molto interesse e con grande piacere abbiamo accolto la proposta del Console generale Strozzi di prolungarla di un mese – commenta l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras -. Questo darà la possibilità a tanti nuovi visitatori, tra cui gli studenti coinvolti dall’Istituto di Cultura, di conoscere la Toscana attraverso alcuni dei nostri prodotti iconici. Ringrazio le imprese per la disponibilità e l’entusiasmo con cui sostengono questo progetto che contribuisce a far crescere sempre di più la nostra “Casa Toscana” a San Francisco”.

“E’ per noi una grande soddisfazione poter prolungare di un altro mese la presenza a San Francisco della mostra. Innovit, nelle prossime settimane, sarà sede di importantissimi appuntamenti a livello internazionale e siamo davvero orgogliosi che, in questo contesto, la Toscana possa presentarsi con le sue eccellenze produttive, simbolo della capacità di tenere insieme tradizione e innovazione, storia e modernità, passato e futuro. Una testimonianza ulteriore del valore unico che il marchio Toscana rappresenta nel mondo e che ci spinge a lavorare per farlo conoscere sempre meglio e sempre di più”, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

La proroga della mostra, avviene in coincidenza di alcuni eventi che saranno ospitati da Innovit. Il prossimo 15 gennaio si terrà l’evento “Italy on the Move” – JPMorgan Conference dedicato al sistema italiano delle Life Science. Il 12 febbraio invece si celebrerà l’Italian Design Day promosso dalla Farnesina in tutte le Ambasciate e Consolati italiani nel mondo. Inoltre studenti di licei ed università americane saranno invitati a partecipare alla mostra con visite organizzate dal Consolato generale e dall’Istituto Italiano di cultura.

