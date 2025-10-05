Gaza, Trump “Netanyahu è d’accordo sullo stop ai bombardamenti e sul piano di pace”

NEW YORK (ITALPRESS) – “Sì, Bibi è d’accordo”. Lo ha detto Donald Trump, in un’intervista alla Cnn, quando gli è stato chiesto se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu fosse pienamente d’accordo nel porre fine alla campagna di bombardamenti su Gaza e nel sostenere la visione più ampia degli Stati Uniti per la pace.

