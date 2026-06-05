Libano, l’IDF emana nuovi avvisi di evacuazione nel Sud. Attacchi da Hezbollah, ucciso un soldato

IPA72662350 - Southern Lebanon, March, 09th, 2026 ... Soldiers from the 401st Brigade, under the 91st Division, located and dismantled a Hezbollah rocket launcher used to target Israeli territory. During the operation, a Hezbollah operative involved in rocket attacks was struck and eliminated, reinforcing Israel...s forward defense posture and preventing the reconstitution of terrorist capabilities.//04SIPA_Sipa.25776/Credit:IDF/GPO/SIPA/2603101311

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha diramato un nuovo avviso di evacuazione di tre villaggi nel Libano meridionale, Aarnaya e Anqoun (a nord del fiume Zahrani), nel distretto di Sidone, e Kfar Fila, nel distretto di Nabatiyeh. In un messaggio su X, il portavoce arabo delle Forze di difesa israeliane (Idf), Avichay Adraee, ha scritto: “Alla luce della violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah e dei suoi attacchi contro il fronte interno israeliano, le Idf sono costrette ad agire con la forza contro di loro, in particolare nelle vostre zone. Non intendiamo farvi del male”.

Gli abitanti dei tre quartieri sono stati invitati ad allontanarsi di almeno un chilometro dalle aree interessate. I media libanesi riferiscono che almeno quattro persone sono state uccise nelle ultime ore nel Libano meridionale, dove i bombardamenti israeliani continuano a colpire la regione di Nabatieh.

Dopo che ieri pomeriggio il gruppo armato libanese Hezbollah ha rigettato la ripresa del cessate il fuoco concordata da Israele e Libano a Washington, sul terreno sono proseguiti gli attacchi della milizia filo-iraniana. In uno degli attacchi è stato ucciso il capitano Eitan Shmuel Lamberg, 21 anni, a causa del fuoco anticarro a nord del fiume Litani. Un miliziano ha lanciato un missile anticarro contro un carro armato dell’esercito israeliano in servizio nel sud del Libano, provocando la morte dell’ufficiale. Immediatamente dopo, le Idf hanno colpito le infrastrutture di Hezbollah nella zona con bombardamenti aerei e di artiglieria.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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