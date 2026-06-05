ROMA (ITALPRESS) – Mohsen Rezaei, consigliere del Leader Supremo iraniano Mojtaba Khamenei, ha giudicato ambigua la bozza attuale del memorandum d’intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti, sottolineando la necessità di chiarimenti. In un’intervista al canale televisivo di Stato “Irib”, Rezaei ha affermato che il presidente americano Donald Trump sta cercando di esercitare pressione su Teheran affinché accetti le sue condizioni, mantenendo nel contempo vaghe quelle iraniane.

Secondo un fonte informata citata in precedenza dallo stesso giorno, Trump avrebbe legato lo sblocco dei fondi iraniani congelati all’estero alla firma preliminare di un accordo parziale con Teheran. Il presidente americano avrebbe comunicato ai mediatori il suo rifiuto di liberare le risorse prima della firma. L’ostacolo principale riguarderebbe le modalità di gestione di una parte di questi fondi congelati, con l’ipotesi di creare un fondo speciale per depositarli. Le discussioni sull’eventuale rilascio parziale delle somme proseguono.

Mercoledì sera il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, aveva già sottolineato l’assenza di “progressi concreti” nei recenti colloqui con gli Stati Uniti su un possibile accordo di pace temporaneo. Le dichiarazioni del capo della diplomazia iraniana arrivano mentre il presidente Trump ha lasciato intendere la possibilità di chiudere un’intesa entro la fine di questa settimana, nonostante i combattimenti continuino in Libano nonostante l’annuncio americano di un cessate il fuoco tra Israele e Libano.

MINISTRO ESTERI “SEGUIAMO ALLA LETTERA LE DIRETTIVE DI KHAMENEI”

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha confermato che i contatti con il Leader Supremo Mojtaba Khamenei sono continui e che il governo ne esegue “alla lettera” le direttive. Lo riporta la Tv al Arabiya. Dopo aver ribadito che i colloqui indiretti con la parte americana tramite mediatori non si sono mai interrotti, nonostante l’assenza di un accordo, Araqchi ha sottolineato che “le indicazioni di Khamenei arrivano al governo nei tempi previsti”, smentendo indirettamente le affermazioni di Washington secondo cui sarebbero difficili i collegamenti tra il Leader e i negoziatori iraniani. “Il potere politico segue con precisione le istruzioni del Leader Supremo”, ha aggiunto il capo della diplomazia iraniana, confermando implicitamente che anche la prosecuzione dei negoziati con gli Stati Uniti avviene su indicazione di Khamenei. Ieri lo stesso Khamenei aveva accusato Stati Uniti e Israele di tentare di seminare divisioni tra gli iraniani.

Sul fronte del Mediterraneo di Hormuz, Araqchi ha annunciato che Iran e Oman gestiranno congiuntamente il passaggio strategico nel rispetto del diritto internazionale e consulteranno i Paesi vicini per la sua amministrazione. Mojtaba Khamenei, succeduto al padre Ali Khamenei assassinato il 28 febbraio scorso il primo giorno della guerra israelo-americana contro l’Iran, non è più apparso in pubblico da quando è stato eletto a marzo. Rimane un alone di mistero sul suo stato di salute e sul reale controllo degli apparati di potere, anche se si moltiplicano i segnali di un suo crescente coinvolgimento nelle decisioni strategiche. “Sembra che Mojtaba stia esercitando, probabilmente con il supporto del suo ufficio, un ruolo di supervisione sulla linea generale delle politiche, comprese le posizioni chiave nei negoziati con gli Stati Uniti”, ha commentato il ricercatore Fruzan Thabet dell’Istituto di Ginevra per gli Studi Superiori.

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