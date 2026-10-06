Gasbarra “L’Eur compie 90 anni e guarda al futuro”

ROMA (ITALPRESS) - “Una mostra contempla due anniversari: i 90 anni dell’Eur e i 10 anni della Nuvola. E’ il quartiere che nella sua storia ha toccato i periodi più alti e quelli più bassi della storia italiana e mondiale, un quartiere che è nato per parlare al mondo e che vuole continuare a farlo. Sono 90 anni che non festeggiano solo il passato, ma che guardano al futuro e all’innovazione”. Così Enrico Gasbarra, presidente Eur spa, in occasione della conferenza stampa di presentazione, a Roma, della mostra “Eur - una storia lunga 90 anni”. “Oggi l’Eur ha recuperato una solidità finanziaria perché in questi ultimi anni è una società che non solo non perde, ma fa utili; ha recuperato presenze, infatti lo scorso anno sono state 1,5 milioni e a luglio di quest’anno siamo già a 1 milione, quindi quest’anno, nonostante il Palazzo dei Congressi sia chiuso, possiamo superare il traguardo dello scorso anno - assicura -. All’Eur e’ ritornato lo sport e ci sono addirittura due squadre che giocano in serie A e tre due in serie minori, ci sarà la pallavolo e ci saranno i concerti”. xb1/vbo/gtr