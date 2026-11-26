Gas, Pichetto “In Italia stoccaggi al massimo”

ROMA (ITALPRESS) - "La legge delega sul nucleare approvata il 15 ottobre prevede che entro un anno si presentino i decreti attuativi, credo nella prossima decina di giorni di poter chiudere, a livello di Ministero, la proposta dei decreti attuativi, che naturalmente dovranno avere il parere del Parlamento". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. "Questo significa mettere questo Paese, il nostro sistema produttivo e le imprese che si affacciano al settore in condizione di poter programmare la produzione", sottolinea. Sul fronte del gas, "per l'Italia siamo al sicuro, perché comunque abbiamo gli stoccaggi al massimo, quasi 19 miliardi di metri cubi, e abbiamo contratti di fornitura che tengono, le pipeline che funzionano - prosegue il ministro -. Ma l'Italia è una parte dei 27 dell'Europa: la difficoltà di alcuni Paesi europei sta già creando oggi dei problemi al prezzo, perché più domanda vuol dire un prezzo più alto". xi2/mrv/sat