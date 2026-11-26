Intesa Sanpaolo porta a Milano 120 opere sull’eredità di Leonardo

MILANO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 27 novembre 2026 al 4 aprile 2027 alle Gallerie d’Italia di Milano, la mostra autunnale "Nel segno di Leonardo. Allievi e seguaci a Milano", a cura di Simone Facchinetti e Arturo Galansino, dedicata alla straordinaria eredità lasciata dall'artista nella città e nella cultura artistica lombarda. Con circa 120 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private italiane e internazionali, tra cui Musei Vaticani, Pinacoteca di Brera, Gallerie degli Uffizi, Galleria Borghese, National Gallery di Londra, Museo del Louvre, la mostra ricostruisce una delle stagioni più significative e durature dell’arte rinascimentale italiana. f50/mrc/gtr