Venezia, a Burano l’ufficio postale rafforza il senso di appartenenza alla comunità

VENEZIA (ITALPRESS) - Burano, una delle isole più conosciute della laguna veneziana, conta poco più di 2500 abitanti ed è conosciuta in tutto il mondo per le sue case dai colori vivaci. Il cuore dell'isola è piazza Baldassarre Galuppi, intitolata al celebre compositore nato proprio a Burano nel XVIII secolo. Qui si concentrano negozi, attività commerciali e ristoranti, accanto ad alcuni degli edifici più rappresentativi del paese, come la chiesa di San Martino Vescovo e il suo caratteristico campanile inclinato. La vita degli abitanti continua a ruotare attorno alle relazioni di vicinato e ai servizi che garantiscono il funzionamento della comunità. Tra questi c'è anche l'ufficio postale, un punto di riferimento che va ben oltre le operazioni quotidiane. f29/mgg/gtr