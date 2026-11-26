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Tg Sport – 26/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L'Italia batte la Corea del Sud e vola in semifinale di Coppa Davis - Ufficiale il forfait di Jannik Sinner agli Australian Open - La Roma ferma sul 2-2 il PSG a Parigi con Hermoso e Malen - L'Inter batte 2-0 lo Stoccarda con Sucic e Lautaro Martinez - Spalletti carica la Juventus verso Nicosia, Sarri l'Atalanta - Pecco Bagnaia salta Valencia, chiude in anticipo l'avventura Ducati - Vasseur suona la carica per la Ferrari verso il Gran Premio del Qatar - Mattarella al PalaEur per Italia-Turchia di basket azn