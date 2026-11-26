Sanità, Giorlandino “Difendere aziende italiane per salvaguardare salute”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi siamo convinti che la salute vada salvaguardata e per salvaguardare la salute bisogna conservare le aziende italiane, la forza di queste aziende". Lo ha detto Mariastella Giorlandino, presidente di UAP e di Fondazione Artemisia ETS, a margine di una conferenza stampa delle associazioni delle imprese del comparto socio-sanitario contro l'applicazione delle nuove norme sulla concorrenza sul settore. xc3/sat/azn