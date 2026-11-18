PALERMO (ITALPRESS) – La tecnologia al servizio dell’arte per rendere il patrimonio culturale più accessibile e la visita al museo un’esperienza ancora più coinvolgente. La Galleria d’Arte Moderna di Palermo è il primo museo della Rete dei Musei Comunali della Sicilia a sperimentare NAIROBI, un’applicazione sviluppata da Next Vision, spin-off dell’Università di Catania, nell’ambito di un’iniziativa promossa da ANCI Sicilia.

L’obiettivo è sperimentare nuovi strumenti digitali capaci di accompagnare i visitatori alla scoperta delle opere, offrendo contenuti multimediali e approfondimenti direttamente attraverso il proprio smartphone. Il progetto parte da quattro opere custodite al piano terra della GAM: I funerali di Timoleonte di Giuseppe Sciuti, Gli iracondi di Mario Rutelli, Psiche trasportata dagli zefiri di Vincenzo Riolo e Veduta di Palermo di Francesco Lo Iacono.

A spiegare il funzionamento dell’applicazione è Francesco Ragusa, CEO di Next Vision e ricercatore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania, che ha ideato NAIROBI: “Il turista o visitatore arriva davanti il Museo, scarica l’app e scegliendo una delle opere l’algoritmo individua l’utente e crea un percorso in realtà aumentata per raggiungere il punto di interesse troverà contenuti aggiuntivi e approfondimenti sull’opera”.

La sperimentazione consentirà anche di raccogliere dati sulle modalità di fruizione degli spazi museali, per valutare l’effettiva utilità dello strumento e le possibilità di estenderlo ad altri ambienti della Galleria e, successivamente, agli altri musei comunali siciliani. “Ringrazio ANCI Sicilia e il Segretario Generale Mario Emanuele Alvano, che ha scelto la GAM, come primo museo della rete dei musei comunali, per provare Nairobi”, ha dichiarato Maria Francesca Martinez Tagliavia, direttrice della GAM Palermo, ringraziando anche Gaia Piazza per il coordinamento dei lavori con gli uffici del museo, Next Vision per lo sviluppo dell’applicazione e Civitas Sicilia, che gestisce i servizi al pubblico.

La direttrice ha poi sottolineato il carattere sperimentale dell’iniziativa: “Il visitatore decide quando fermarsi e che cosa approfondire; le visite guidate e gli altri servizi restano come sono. Abbiamo scelto 4 opere perché vogliamo misurare: nei prossimi mesi guarderemo i dati, quante persone usano l’app, davanti a quali opere si fermano, e per quanto tempo”. Un primo passaggio, dunque, per capire quanto la tecnologia possa incidere concretamente sull’esperienza dei visitatori. “Se i numeri saranno buoni, Nairobi arriverà lungo tutto il percorso, e quello che impariamo qui servirà anche agli altri musei comunali siciliani”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Antonio Rini, che ha evidenziato il valore dell’accessibilità: “E’ un’attività sperimentale che siamo orgogliosi veda Palermo come capofila. E d’altronde, con un punto di orgoglio, non poteva che essere così, avendo noi la Galleria d’Arte Moderna che è un museo d’eccezione nel panorama nazionale”.

Per Rini, il significato dell’operazione va oltre la semplice introduzione di nuovi strumenti digitali: “La cosa più importante non è la digitalizzazione di un museo: questo è fin troppo semplice nell’era della tecnologia, ma aprire il museo a chi non poteva vederlo, non poteva ascoltarlo e non poteva fruirlo. Questa è una straordinaria immagine di democrazia sociale, perché lo si apre a tutti, senza barriere di alcun tipo”.

A coordinare il progetto nella rete dei musei comunali è ANCI Sicilia. Il segretario generale Mario Emanuele Alvano ha ribadito l’intenzione di partire da Palermo per verificare l’efficacia del modello e successivamente renderlo disponibile ad altre realtà dell’Isola: “Sperimentiamo alla GAM un nuovo servizio per rendere più fruibili le opere d’arte e più interessante la visita che fanno i turisti e i visitatori in generale. Lo sperimentiamo qui: valutiamo la portata di questa innovazione, la ampliamo, e poi la esportiamo, questo è il nostro intento, in tutti gli altri comuni”.

La sfida è integrare la bellezza delle opere con un supporto tecnologico capace di arricchire la conoscenza e rendere la visita più consapevole. “La particolarità è dare la possibilità al visitatore, attraverso il proprio telefonino, di seguire un percorso attraverso le opere e quindi di unire, oltre all’impatto e alla bellezza dell’opera d’arte, anche il supporto della tecnologia, che ti dà informazioni aggiuntive in un’ottica che in qualche modo potremmo definire di realtà aumentata”.

Un progetto che punta a trasformare l’innovazione digitale in uno strumento concreto di partecipazione culturale, con Palermo come primo banco di prova.

-Foto xd6/Italpress-

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