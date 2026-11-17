PALERMO (ITALPRESS) – Migliorano le previsioni di crescita dell’economia siciliana e si consolida il risanamento della finanza pubblica regionale. È quanto emerge dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (NADEFR) 2027-2029, approvata oggi dall’Assemblea regionale siciliana. Il documento di programmazione economica rivede sensibilmente al rialzo le previsioni di crescita del PIL siciliano per il 2026, portandole dallo 0,5% indicato nel DEFR dello scorso giugno all’1,1 per cento. Migliora anche la stima relativa al 2025, che passa dallo 0,6 allo 0,7 per cento. Il dato si inserisce in un percorso di crescita che, tra il 2019 e il 2024, ha visto il PIL reale della Sicilia aumentare del 9,3 %, contro il 5,8% registrato a livello nazionale.

“I dati – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – sono positivi e confermano che l’economia siciliana continua a crescere, con prospettive per il 2026 migliori rispetto a quelle formulate soltanto pochi mesi fa. Il nostro impegno è fare in modo che questa crescita si traduca in un miglioramento concreto delle condizioni di vita di tutti i siciliani, senza lasciare indietro nessuno. È questo l’obiettivo delle numerose misure che abbiamo messo in campo, da quelle contenute nella legge Coesione e crescita agli ulteriori interventi previsti nel disegno di legge di stabilità: sostenere i redditi delle famiglie, creare nuove opportunità di lavoro, rafforzare le imprese e contrastare la povertà e l’esclusione sociale. Vogliamo che i risultati economici positivi si traducano in maggiore benessere e opportunità diffuse su tutto il territorio regionale”.

Particolarmente significativo è il miglioramento del quadro di finanza pubblica. Il rendiconto 2025, approvato dalla giunta regionale, presenta un avanzo di amministrazione di 7,365 miliardi di euro. Un risultato che segue la parifica del rendiconto 2024 da parte della Corte dei conti e il completamento, nell’arco di nove mesi, dei giudizi di parificazione dei cinque rendiconti relativi agli esercizi dal 2020 al 2024.

Il percorso di risanamento ha consentito alla Regione di passare da un disavanzo di amministrazione di oltre 7,3 miliardi nel 2018 a un risultato positivo di 7,3 miliardi, creando le condizioni per rafforzare le politiche regionali di sviluppo.

“Il 2026 – aggiunge l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino – è l’anno del risanamento dei conti regionali, delle parifiche dei rendiconti e del passaggio all’avanzo di amministrazione. C’è una Sicilia che troppo spesso ama raccontarsi come una terra irredimibile e c’è una Sicilia che cresce, investe e crede nel futuro. È questa la Sicilia che il governo Schifani vuole raccontare e della quale è protagonista. Il nostro impegno è rafforzare ulteriormente la crescita e creare le condizioni affinché i giovani possano costruire il proprio futuro nella nostra terra e si possa passare dal superamento del disavanzo contabile al superamento del disavanzo territoriale con il resto del Paese. In questa direzione vanno le numerose misure introdotte per affermare concretamente il diritto di restare, sostenendo l’occupazione qualificata e le opportunità professionali”.

La programmazione economica regionale prevede uno scenario di crescita programmatica del PIL dell’1,9% nel 2026, dell’1,6% nel 2027, dell’1,7% nel 2028 e dell’1,8% nel 2029. Obiettivi sostenuti da una strategia che punta a rafforzare la competitività delle imprese, favorire gli investimenti privati e l’occupazione stabile e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie.

In questa direzione si inseriscono gli interventi della legge di stabilità 2026 e della legge “Coesione e crescita”, con particolare riferimento alla Super ZES regionale, agli incentivi per le assunzioni, alle misure per l’accesso al credito e agli strumenti destinati a favorire l’innovazione e la crescita del sistema produttivo siciliano.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).