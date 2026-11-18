ENNA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Enna e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) di Porto Empedocle hanno sequestrato circa 15 mila litri di gasolio irregolare in due distributori di Piazza Armerina. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati sulla qualità dei carburanti venduti nella provincia.

Le analisi, eseguite prima sul posto con un laboratorio mobile e poi confermate dagli esperti dell’Adm di Catania, hanno rivelato che il gasolio nei serbatoi aveva un punto di infiammabilità inferiore alla soglia minima di legge (55 gradi).

Secondo gli investigatori, questa alterazione si verifica quando il gasolio viene miscelato illegalmente con sostanze molto più infiammabili, come solventi, benzine o carburante per aerei.

Oltre a creare un grave pericolo per gli automobilisti e la sicurezza stradale, questa pratica truffaldina permette di evadere le tasse, sfruttando prodotti esenti da accise o a tassazione agevolata. Fiamme Gialle e doganieri hanno messo i sigilli alle cisterne e alle pompe di erogazione per bloccare la vendita del carburante.

I gestori dei due impianti sono stati denunciati alla Procura di Enna per frode in commercio e violazioni sulle accise.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).