GORIZIA (ITALPRESS) – L’intermodalità quale soluzione strategica alle criticità del traffico e la centralità del porto sono stati i temi al centro di un incontro tra l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia Cristina Amirante e il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint.

“Sono molti i temi che l’Amministrazione comunale ha posto all’attenzione della Regione sia in termini di criticità sia di opportunità e sui quali possiamo mettere in campo diverse strategie condivise”, ha detto Amirante a margine dell’incontro evidenziando innanzitutto il tema del casello del Lisert “i cui futuri lavori dovranno rendere l’infrastruttura autostradale adeguata alle esigenze del traffico, così come della conformità del territorio. Monfalcone – ha aggiunto l’assessore – è strategica anche rispetto al trasporto ferroviario dei passeggeri e sarà interessata dai lavori di adeguamento delle due direttrici verso Gorizia e verso Cervignano, con la soppressione anche di una serie di passaggi a livello”.

Quanto alla viabilità ordinaria è stato affrontato il tema della possibile creazione di strozzature in occasione dei lavori di realizzazione della rotatoria R1, a cura di Fvg Strade, lungo la statale 14 all’incrocio con la strada per Grado; il cantiere comporterà un restringimento delle carreggiate per consentire l’inserimento del sottopasso ciclopedonale prefabbricato, che potrà creare rallentamenti in occasione delle ore di punta o dell’intensità del traffico estivo.

“Anche in questo caso, come in generale per tutta la viabilità ordinaria che interessa la bretella Sud da Ronchi al centro di Monfalcone e che poi insiste sui collegamenti al contesto urbano, la tematica va letta con l’ottica dell’intermodalità, una strategia che la Regione si è data con l’obiettivo della riduzione del traffico urbano”, ha evidenziato Amirante, secondo la quale “le soluzioni possibili sono molteplici e vanno dalla fruizione locale dell’autostrada, all’uso della ferrovia e del sistema di scambio bici-auto-ferro attraverso il parcheggio intermodale o addirittura via mare con collegamenti di trasporto pubblico locale sperimentali”.

Nel pomeriggio Amirante, accompagnata dal sindaco, si è recata in visita al Porto di Monfalcone dove ha incontrato anche il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale Zeno D’Agostino.

“Abbiamo fatto il punto sullo sviluppo del porto con un approccio pianificatorio che possa mettere a sistema in maniera coerente e sinergica le infrastrutture di competenza regionale con quelle degli altri attori del sistema portuale. Ci sono interventi strategici che riguardano, ad esempio, l’allungamento della banchina e l’infrastruttura di raccordo ferroviario e più in generale tutta la logistica che deve rispondere alle esigenze di natura produttiva. In questo quadro dobbiamo agire per garantire sia lo spostamento delle merci sia quello delle persone che si recano al lavoro e che nel cosiddetto ‘ultimo migliò del loro tragitto possono fruire di un sistema ciclabile”, ha concluso Amirante.

– Foto Ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia –

(ITALPRESS).