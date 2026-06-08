Friuli Venezia Giulia, Bordin alla Festa del Dono: “Il vostro gesto fa la differenza”

PALAZZOLO DELLO STELLA (ITALPRESS)- Solidarietà, memoria e impegno per il bene comune sono stati i temi al centro della Festa del Dono organizzata dall’Afds di Palazzolo dello Stella in occasione del 64° anniversario di fondazione della sezione. Un appuntamento che ha riunito donatori, volontari, istituzioni e cittadini, culminato con la consegna delle benemerenze a coloro che si sono distinti per il loro costante contributo all’associazione. “Le sezioni Afds – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Fvg, Mauro Bordin – sono vere e proprie comunità di persone e di valori, così come lo sono i volontari che dedicano il proprio tempo agli altri. Realtà che hanno il compito di impegnarsi per il bene collettivo, soprattutto nei momenti più difficili che una società può attraversare”.

Nel suo intervento, Bordin ha evidenziato anche il ruolo fondamentale svolto dalle associazioni nei territori: “È importante mantenere vive e forti queste realtà, indispensabili per aiutarsi reciprocamente, sostenersi e svolgere una funzione preziosa all’interno dei nostri paesi. Sono presìdi di solidarietà che contribuiscono a rafforzare il tessuto sociale e il senso di appartenenza delle nostre comunità”.

Il presidente dell’Assemblea legislativa regionale ha quindi richiamato il significato del cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli, che ricorre nel 2026. “Da quella tragedia è nato il Friuli di oggi. Grazie all’impegno di migliaia di volontari e alla straordinaria solidarietà dimostrata dalla popolazione, si è consolidato un forte senso di identità e di comunità regionale. Anche i donatori di sangue diedero allora un contributo fondamentale. Oggi siamo eredi di quel messaggio e abbiamo il dovere di trasmetterlo alle nuove generazioni”.

Nel corso della cerimonia, il presidente della sezione Afds di Palazzolo dello Stella, Mirco Pitton, ha evidenziato i risultati positivi dell’attività associativa, con 280 donazioni registrate nel 2025, confermando la generosità e la partecipazione dei donatori del territorio. Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal sindaco di Palazzolo dello Stella, Franco D’Altilia che, ringraziando i volontari e i dirigenti dell’associazione per il loro costante impegno, ha sottolineato: “Questa è una giornata importante per la nostra comunità, un’occasione per ritrovarsi e condividere valori autentici. Donare il sangue significa donare vita e rappresenta uno dei gesti più concreti di altruismo e attenzione verso il prossimo”.

La consegna delle benemerenze ai donatori ha concluso una giornata dedicata alla cultura della donazione e alla solidarietà, confermando il forte legame tra l’Afds e il territorio e il valore di un gesto che continua a fare la differenza nella vita di molte persone.

– Foto ufficio stampa Regione FVG –

(ITALPRESS).