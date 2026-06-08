ROMA (ITALPRESS) – Riaperti oggi fino alle 15 i seggi per il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 Comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno, il 24 e 25 maggio. Tra questi ci sono sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Lo spoglio dei voti inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. L’affluenza è in calo. Alle ore 23 è stata del 40,12%, in diminuzione rispetto al primo turno quando era stata del 47,18%

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