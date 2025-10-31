Friuli Venezia Giulia, Rosolen: “Recruting Day per 60 posti di lavoro nell’Isontino”

PORDENONE (ITALPRESS) – “La collaborazione tra il servizio pubblico per l’impiego e il sistema produttivo continua a rappresentare un modello vincente per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il Recruiting Day in programma a Romans d’Isonzo è un esempio concreto di come la Regione sostenga, in maniera capillare e mirata, la crescita occupazionale e lo sviluppo delle competenze nel tessuto economico locale”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, a margine della presentazione odierna a Romans d’Isonzo del Recruiting day promosso dalla Regione in collaborazione con la locale amministrazione e i Comuni di Villesse e Mariano del Friuli.

L’evento, organizzato per giovedì 5 dicembre a Casa Candussi-Pasiani di Romans d’Isonzo, sarà dedicato alla selezione di candidati per 12 aziende del territorio, che mettono a disposizione 60 posti di lavoro in diversi ambiti produttivi, tecnici, logistici e commerciali. Le persone interessate potranno candidarsi fino a martedì 25 novembre 2025, inviando il proprio curriculum tramite i link “MI CANDIDO” nella pagina web della Regione all’indirizzo https://bit.ly/RAFVG2025_RD_Romans scegliendo una o più aziende di interesse.

Tra le imprese partecipanti figurano Bo.Ma. (Villesse), realtà italiana specializzata nella produzione di nastri biadesivi ad uso industriale, che cerca addetto produzione e responsabile marketing strategico. Tra le 12 aziende interessate al recruiting day figurano anche: Goriziane (Villesse) specializzata nella fornitura di soluzioni avanzate, impianti e attrezzature complesse per diversi settori industriali, che cerca montatori meccanici, operatori autofficina e operatore macchine utensili; Idrocalor (Villesse) che si occupa della realizzazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione estiva-invernale, impianti idrico sanitari, interessata a operai termoidraulico Junior e Senior; K.F.L. Est (Romans d’Isonzo) specializzata nella produzione di scambiatori di calore, che ricerca operaio addetto Cnc, operaio addetto montaggio e operaio saldatore; Lidio Poian (Romans d’Isonzo), azienda che si occupa di lavorazioni meccaniche di altissima precisione su piccoli lotti di produzione, la quale cerca operaio addetto manutenzione verde/pulizie iscritto alla L. 68/99; Micra (Romans d’Isonzo) impegnata nella produzione di particolari meccanici di alta precisione sia per il settore industriale sia per il settore aerospaziale e medicale, cerca aiuto manutentore, fresatore Cnc, programmatore Cnc e tornitore Cnc.

Inoltre, sono interessate dal recruiting day anche New AM Precision (Mariano del Friuli), specializzata in lavorazioni meccaniche di tornitura e fresatura di precisione, che cerca operatore macchine utensili Cnc e addetto qualità; Ottimax Italia (Gradisca d’Isonzo) impegnata nella distribuzione, all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti tecnici nell’edilizia, elettricità, termoidraulica e vari altri settori, interessata ad addetti vendita full e part time; Postir (Romans d’Isonzo) che opera nella lavorazione e trasformazione della lamiera di qualsiasi metallo, che cerca pressopiegatore e saldatore Tig Mig; Safe Marine (San Canzian d’Isonzo) si occupa di impianti di sicurezza su navi da crociera, cargo e yacht e nel mondo Oil&Gas e Building, cerca elettricisti addetti assistenza tecnica; Schmucker (Romans d’Isonzo) che realizza macchine singole e linee complete per il confezionamento in stick pack e bustine di tutti i principali prodotti dell’industria farmaceutica, alimentare, cosmetica e chimica, cerca tornitore meccanico, progettista meccanico e responsabile officina meccanica; Rosso(Villesse) impresa attiva nel settore delle costruzioni. Oltre all’edilizia tradizionale, alle manutenzioni e alle costruzioni stradali, cerca project manager, operai edili e manutentori stradali.

In vista della giornata di selezione, le candidature saranno sottoposte a una preselezione per verificare il possesso dei requisiti e l’idoneità ai profili richiesti. I candidati ritenuti idonei riceveranno conferma via e-mail dell’appuntamento per i colloqui, previsti giovedì 4 dicembre 2025, con orario comunicato direttamente nella convocazione. Per informazioni è possibile contattare i Servizi alle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo [email protected] o ai numeri 0481 386609 e 331 2681001.

