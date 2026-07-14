Friuli Venezia Giulia, Rosolen “300mila euro a Comuni per progetti di prevenzione contro la violenza di genere”

UDINE (ITALPRESS) – “La Regione Friuli Venezia Giulia conferma il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere con uno stanziamento di 300mila euro destinato ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre”. Lo comunica l’assessore regionale del Friuli Venezia Giulia al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen annunciando che è stato pubblicato oggi l’avviso “Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi anno 2026”, con l’obiettivo di promuovere una cultura della parità e favorire un cambiamento capace di prevenire ogni forma di violenza.

“Con questo avviso intendiamo sostenere iniziative mirate a promuovere la cultura della parità di genere e a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi limitano l’autonomia e l’indipendenza delle donne. Contrastare la violenza di genere significa infatti intervenire prima che essa si manifesti, favorendo un cambiamento culturale profondo che coinvolga l’intera comunità. Promuovere l’uguaglianza sostanziale e rafforzare l’autonomia economica, sociale e lavorativa delle donne rappresenta un elemento fondamentale per ridurre i fattori di rischio e prevenire situazioni di vulnerabilità” ha aggiunto Rosolen.

I progetti potranno prevedere mostre, convegni, seminari, workshop, spettacoli, eventi performativi, cerimonie e altre iniziative pubbliche da realizzare in prossimità del 25 novembre. Le attività potranno svilupparsi fino a un massimo di sei giornate, anche non consecutive, nell’arco di sei settimane. I contributi variano da un minimo di 2mila a un massimo di 5mila euro, in base al numero delle giornate progettuali e alla popolazione del Comune proponente. Per le candidature presentate in forma associata, l’importo massimo sarà determinato tenendo conto del numero dei Comuni partecipanti e delle iniziative previste nei rispettivi territori. “Con questo bando sosteniamo i Comuni nella realizzazione di percorsi di sensibilizzazione rivolti a cittadini, giovani e famiglie, perché solo una società consapevole può costruire relazioni fondate sull’uguaglianza e sul rispetto”.

– Foto Regione FVG –

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