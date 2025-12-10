Friuli Venezia Giulia, Roberti: “Formazione continua per i corpi di Polizia Locale”

UDINE (ITALPRESS) – “La formazione è il cardine di una Polizia locale capace di rispondere alle richieste dei cittadini. Gli operatori assumono compiti sempre più complessi e necessitano di strumenti adeguati, continui e di qualità”. Sono le parole dell’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione, Polizia locale e Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, intervenuto quest’oggi alla giornata formativa organizzata da Anvu (Associazione professionale Polizia Locale d’Italia) nella sede di Udine della Regione.

“Questa significativa iniziativa integra il lavoro portato avanti dalla nostra Scuola regionale di Polizia locale, che negli ultimi anni abbiamo rafforzato proprio per garantire standard formativi omogenei e aggiornati”, ha evidenziato l’assessore.

“La Regione – ha poi ricordato l’assessore – sta per stanziare, con la legge di Stabilità, quasi un milione di euro destinati alla formazione del personale dei corpi e servizi di Polizia locale, a conferma di un impegno costante”.

Roberti ha ricordato come la manovra preveda “oltre 37 milioni di euro per il comparto sicurezza, articolati su diverse voci di bilancio: più di 7 milioni per mezzi, indumenti, attrezzature e progetti a contrasto dei fenomeni delittuosi dei corpi di Polizia locale e 4 milioni di euro, coordinati dalle Prefetture, per proseguire l’installazione degli impianti di videosorveglianza nei comuni del Friuli Venezia Giulia”.

“Il 2026 segnerà inoltre l’avvio del corso-concorso per l’accesso al ruolo della Polizia locale, un passaggio che uniformerà ulteriormente la qualità del servizio sul territorio”, ha sottolineato l’assessore. “Proseguiamo anche con i corsi di guida sicura, molto partecipati, perché la preparazione tecnica è parte essenziale del lavoro quotidiano degli operatori”.

“Giornate come questa – ha concluso Roberti – colmano aree formative specifiche e affrontano temi nuovi, dal codice della strada alla guida sotto effetto di sostanze. È un contributo che valorizza il lavoro delle donne e degli uomini in divisa e sostiene l’obiettivo comune di un Friuli Venezia Giulia sempre più sicuro”.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).