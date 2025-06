Friuli Venezia Giulia, Riccardi “Dal ministero oltre 700 mila euro per i caregiver familiari”

PORDENONE (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato, su proposta dell’assessore alla Salute Riccardo Riccardi, le Linee di indirizzo e programmazione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per l’anno 2024, con particolare attenzione agli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura svolta dai caregiver familiari.

Le risorse ministeriali (con decreto ministero per le Disabilità, di concerto con ministero del Lavoro e politiche sociali) assegnate alla Regione per il 2024 ammontano a 702 mila euro. “Il caregiver familiare – ha precisato l’assessore – è una figura chiave nel sistema di assistenza e inclusione delle persone con disabilità e per gli anziani non autosufficienti. Con questa delibera confermiamo la volontà della Regione di valorizzare concretamente il lavoro silenzioso e insostituibile di chi, ogni giorno, si prende cura di un proprio caro, spesso con grandi sacrifici personali”.

Il Friuli Venezia Giulia si conferma all’avanguardia a livello nazionale sul tema del riconoscimento del caregiver. “Il nostro territorio – ha sottolineato Riccardi – ha saputo costruire nel tempo un modello di welfare radicato e innovativo, fondato sulla centralità della domiciliarità e sull’integrazione delle politiche sociali e sanitarie. Il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare è parte integrante di questo percorso e si traduce anche nelle importanti misure di sostegno, finanziate anche indirettamente con risorse nazionali, previste dal Fondo per le non autosufficienze e il Fondo per l’autonomia possibile”.

Le risorse ministeriali per l’anno 2024 saranno destinate agli Ambiti sociosanitari del territorio per la successiva attribuzione in via prioritaria ai caregiver familiari delle persone non autosufficienti individuate dal ministero secondo i criteri previsti: caregiver di persone in condizioni di disabilità gravissima e programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

