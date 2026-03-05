Friuli Venezia Giulia, Riccardi “Importante avere il simbolo Andos nel cuore di Udine”

UDINE (ITALPRESS) – “Dietro quest’opera che scopriamo oggi, in un luogo centrale della città, ci sono le storie e le esperienze di donne coraggiose: la loro testimonianza va riconosciuta e resa visibile. Per questo siamo grati ad Andos – Associazione donne operate al seno – per aver ideato questo nuovo simbolo, e alla città di Udine per aver scelto la collocazione migliore per un’iniziativa culturalmente molto importante, capace di diffondere il valore della prevenzione e di promuovere un modello di sanità che metta davvero al centro la persona”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali, Riccardo Riccardi, in occasione dello scoprimento della scultura dell’Andos collocata nei pressi del Teatro Giovanni da Udine.

Alla cerimonia sono intervenuti la presidente della sezione Andos di Udine Mariangela Fantin, il vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessore comunale ai Lavori pubblici Ivano Marchiol. L’installazione, che richiama il simbolo del fiocco rosa dell’Andos, è stata realizzata da City Advertising di Elena Iuri su progetto del designer Stefano Borrella.

Sottolineando come l’iniziativa si inserisca nel solco di una “profonda cultura della prevenzione che deve essere rafforzata, anche grazie a iniziative fondate sulla credibilità delle associazioni e del mondo del volontariato”, Riccardi ha ribadito che il percorso oncologico non si esaurisce nei pochi giorni di un intervento chirurgico. È invece necessario – è stato rimarcato – un modello di presa in carico che tenga conto, da un lato, dei progressi della ricerca – che oggi rendono il paziente oncologico sempre più assimilabile a un paziente cronico, una prospettiva impensabile fino a pochi anni fa – e, dall’altro, della necessità di considerare il benessere complessivo delle persone e delle loro famiglie.

“In una fase di trasformazione del sistema serve il coraggio delle scelte, che troppo spesso vengono rinviate perché ritenute poco compatibili con logiche di consenso di breve periodo. Questo rallenta un processo di cambiamento che invece deve andare a beneficio delle persone”, ha concluso Riccardi.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).