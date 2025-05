Friuli Venezia Giulia, Anzil “Festival del Giornalismo momento stimolante per il nostro territorio”

GORIZIA (ITALPRESS) – “Il Festival del giornalismo è un momento stimolante per il nostro territorio, che contribuisce a rafforzare la nostra identità culturale e a promuovere il Friuli Venezia Giulia come un luogo dove la cultura e l’informazione di qualità possono prosperare, contribuendo a creare un luogo dove sia più bello vivere”. Così si è espresso il vicegovernatore Mario Anzil in un messaggio inviato alla conferenza stampa di presentazione dell’XI edizione della rassegna di Leali delle Notizie, che si è tenuta oggi a Ronchi dei Legionari mentre il rappresentante della Giunta regionale si trovava impegnato al Salone del Libro di Torino.

Il Festival del Giornalismo è in programma dal 10 al 15 giugno. “Avremo la possibilità di confrontarci con esperti e protagonisti di spicco del panorama giornalistico internazionale – ha evidenziato Anzil -, affrontando temi cruciali, anche controversi e di grande attualità. Quest’edizione, con il suo programma ricco e variegato, ci invita a riflettere sulla professione di giornalista, sulla libertà di informare e sulla responsabilità di una informazione corretta e plurale”.

