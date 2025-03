Friuli Venezia Giulia, Amirante “Oltre 5 milioni di euro per nuova scuola ad Aviano”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Si avvia oggi la costruzione della nuova scuola media di Aviano che sorgerà nel sito dove si trovava il precedente edificio scolastico. Un lavoro piuttosto complesso, poiché si è dovuto prevedere una sede provvisoria, dopo la demolizione dell’istituto precedente, e ora la realizzazione della nuova struttura. Un percorso che si è svolto puntualmente nei tempi previsti, senza creare disagi alle famiglie e agli alunni ed evitando aggravi dei costi nell’appalto”. Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, partecipando alla posa della prima pietra della nuova scuola secondaria di primo grado di Aviano, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin e dei rappresentanti dell’impresa che realizzerà i lavori.

“Si tratta – ha aggiunto Amirante – di un esempio molto positivo di realizzazione di un nuovo edificio scolastico. La futura scuola è pensata per dare una risposta a un territorio più vasto rispetto a quello della sola comunità avianese, considerando anche le esigenze di Comuni circostanti più piccoli. L’opera si inserisce infatti in un più ampio piano, previsto insieme all’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen, che comprende l’intero territorio regionale, affinché si proceda con interventi mirati che possano dare una risposta efficace, in termini di plessi scolastici, a territori più vasti rispetto a quelli dei singoli Comuni”.

La nuova scuola comprenderà dodici aule e potrà ospitare fino a 240 alunni. Due saranno le aule polifunzionali per rispondere anche a particolari bisogni educativi, diversi laboratori, biblioteca, palestra, oltre alle sale insegnanti e agli spazi per il personale scolastico. Il costo complessivo dell’opera è di 7.550.000 euro, il finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia è stato di 5.166.116 euro.

La demolizione del precedente istituto era iniziata nel settembre 2024 e si è conclusa pochi giorni fa. Nel frattempo, a inizio novembre 2024, era stato approvato il progetto esecutivo e il 20 dicembre 2024 sono stati assegnati i lavori. Con oggi il cantiere vedrà l’avvio della costruzione del nuovo edificio, la previsione di termine lavori – la durata sarà di 530 giorni – è per fine agosto 2026.

L’assessore, complimentandosi con il Comune di Aviano, ha osservato come si tratti di “un cantiere modello perché i tempi sono stati perfettamente incastrati in modo da non causare disagi o interruzioni nell’attività didattica nelle fasi di trasloco nella scuola provvisoria e di demolizione. Ora parte la costruzione del nuovo e moderno complesso, senza pause o interruzioni che, nella pubblica amministrazione, significa anche risparmio dei costi”.

Amirante ha poi sottolineato come “il nuovo edificio scolastico si inserisce in un polo che vede la presenza anche dell’asilo nido e di una serie di impianti e servizi sportivi e del tempo libero, che consentono alle famiglie di usufruire con comodità di tutti i servizi necessari per i figli. Un investimento importante – ha ribadito l’esponente della Giunta – che rientra pienamente nella visione della Regione: puntare a rendere il territorio maggiormente attrattivo per le famiglie, consentendo così anche una più equilibrata crescita demografica”.

