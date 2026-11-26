TRIESTE (ITALPRESS) – Al via a Trieste, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e una rete di partner territoriali, il programma rivolto a giovani con disabilità intellettiva, che offre un percorso di formazione ed esperienza professionale di nove mesi in azienda L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo per la valorizzazione delle diversità e la promozione di una cultura inclusiva.

Favorire l’inclusione lavorativa, valorizzare talenti e competenze e contribuire a creare nuove opportunità professionali per i giovani con disabilità intellettiva. Sono questi gli obiettivi di Project SEARCH, il programma che Fincantieri ha avviato oggi in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e una rete di partner territoriali.

Project SEARCH è un modello di inclusione lavorativa riconosciuto a livello internazionale per la sua efficacia e già sperimentato in quasi 800 siti nel mondo che punta a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di giovani con disabilità intellettiva attraverso un percorso integrato di formazione, inserimento e sostegno, realizzato direttamente all’interno delle aziende ospitanti. Il programma, che coinvolgerà un gruppo di 10 giovani, si basa su un percorso di 9 mesi che combina formazione in aula e rotazioni in diverse funzioni aziendali, con il supporto costante di personale educativo, tutor aziendali e operatori per l’inserimento lavorativo.

Durante il percorso i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva sviluppando progressivamente competenze professionali e relazionali orientate a un’occupazione stabile e significativa. Il progetto prenderà avvio a Trieste grazie alla collaborazione con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ASUGI, Project SEARCH Italia e la cooperativa Oltre quella Sedia. Una sinergia che mette a sistema competenze e professionalità del mondo istituzionale, sanitario, del terzo settore e dell’impresa, per accompagnare i partecipanti nel percorso verso il mondo del lavoro.

Per Fincantieri, Project SEARCH rappresenta un modello concreto e strutturato di inclusione, capace di creare un ponte tra giovani con disabilità, servizi territoriali e mondo del lavoro, facendo leva su un metodo scientifico validato e applicato a livello internazionale e adattabile anche a contesti industriali complessi.

“L’inclusione deve tradursi in opportunità concrete, capaci di valorizzare le capacità e i talenti di ogni persona – ha dichiarato Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri -. Con Project SEARCH vogliamo mettere a disposizione il nostro contesto aziendale per accompagnare giovani con disabilità in un percorso di formazione ed esperienza professionale, contribuendo a svilupparne le competenze e a favorirne l’occupabilità. La collaborazione con istituzioni, sistema sanitario e terzo settore è fondamentale per costruire percorsi efficaci e duraturi. La nostra ambizione è contribuire a sviluppare un modello capace di generare opportunità di inserimento lavorativo non soltanto all’interno di Fincantieri, ma anche in altre realtà del territorio”.

“Garantire una buona occupazione significa affiancare le imprese con percorsi personalizzati, trasformando l’inserimento lavorativo di persone con disabilità da mero obbligo di legge a risorsa per l’intera comunità – ha dichiarato l’assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen -. In Friuli Venezia Giulia i risultati sono concreti: le assunzioni nelle aziende sono salite dalle 1.052 del 2023 alle 1.181 del 2025. Merito anche delle convenzioni dell’art. 14, cresciute del 47% tra il 2024 e il 2026 (+40% di aziende aderenti e +48% di opportunità lavorative). In questo contesto si inserisce il progetto SEARCH, metodologia strategica per l’inclusione di cui siamo stati pionieri in Italia. Dopo il successo delle edizioni 2023 e 2025, siamo soddisfatti di riproporlo a Trieste con Fincantieri: una sinergia tra istituzioni, imprese e terzo settore per rendere il lavoro un vero strumento di autonomia e realizzazione personale”.

Project SEARCH si inserisce in un percorso più ampio che Fincantieri porta avanti a sostegno delle persone con disabilità, attraverso iniziative che interessano diversi ambiti: dall’inclusione lavorativa al supporto alle famiglie, dalla sensibilizzazione della popolazione aziendale alla promozione dell’accessibilità.

-Foto ufficio stampa Fincantieri-

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