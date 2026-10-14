Francia: presenza record di case automobilistiche cinesi al Salone di Parigi (2)

PARIGI (FRANCIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano lo stand della casa automobilistica cinese Geely durante il Salone dell’auto di Parigi 2026, in Francia, il 13 ottobre 2026. La 91esima edizione dell’evento si è aperta lunedì nella capitale francese, con la partecipazione di un numero record di case automobilistiche cinesi venute per presentare i loro ultimi modelli e le più recenti tecnologie.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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