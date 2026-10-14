Cina: Yinchuan ospita fiera internazionale su cultura e turismo del vino (2)

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano la sesta edizione della Fiera internazionale della cultura e del turismo del vino della Cina (Ningxia) a Yinchuan, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, il 13 ottobre 2026. L’evento è in programma qui dal 12 al 14 ottobre e richiama 84 cantine e imprese vinicole di fama mondiale provenienti da aree di produzione caratteristiche di 16 Paesi. Ha inoltre attirato complessivamente 146 importanti aziende vinicole di livello nazionale del Ningxia e di altre principali aree di produzione della Cina. L’industria vinicola locale è diventata anche un motore del turismo. Le cantine del Ningxia ricevono oltre 3,7 milioni di visite turistiche ogni anno, generando benefici complessivi superiori a 50 miliardi di yuan (circa 7,4 miliardi di dollari USA).

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