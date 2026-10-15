Francesco De Gregori, il 16 ottobre esce l’album “Nevergreen (Perfette sconosciute)”

ROMA (ITALPRESS) – Il progetto “Nevergreen (perfette sconosciute)”, dedicato alle canzoni meno conosciute di Francesco De Gregori, è nato con la residenza del cantautore al Teatro Out Off di Milano due anni fa. Da lì, è arrivato alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il film “Francesco De Gregori. Nevergreen”, di Stefano Pistolini, e nei cinema di tutta Italia distribuito da Nexo Studios. Il percorso prosegue nel 2026 e anche nel 2027 con date nei teatri di tutta Italia.

Domani, venerdì 16 ottobre, esce “Nevergreen (Perfette sconosciute)” (Caravan, Friends & Partners / distribuzione Sony Music Italy), un disco live che restituisce al pubblico l’esperienza vissuta al Teatro Out Off nel 2024. Il progetto mette al centro una dimensione artistica rara: quella dell’ascolto profondo, del dettaglio, della vicinanza emotiva tra palco e platea, conservando il calore e l’intensità di quella residenza milanese. L’album sarà disponibile in digitale, doppio CD e doppio vinile.

– foto ufficio stampa Parole e Dintorni –

(ITALPRESS).