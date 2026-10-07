Forza Italia, Minardo “Proposto un incontro a Roma con Tajani e Schifani, insieme stabiliremo il percorso politico”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho proposto nei prossimi giorni un incontro a Roma alla presenza del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e del Presidente della regione Renato Schifani. Insieme stabiliremo il percorso politico”. Così, all’Italpress, il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo.
– Foto ufficio stampa Minardo –
(ITALPRESS).
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