Cybersicurezza, Urso “Nuova misura da 150 mln per sicurezza delle imprese”

ROMA (ITALPRESS) - "Proprio ieri è partita la nuova misura attraverso lo sportello gestito da Invitalia con 150 milioni per la cybersicurezza per le Pmi, le imprese artigianali e i laboratori autonomi. Siamo consapevoli, abbiamo agito e dobbiamo continuare a farlo, perché questa è la nuova frontiera della sicurezza economica, nazionale e del nostro Continente”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del convegno“Il Paese che cambia”. (ITALPRESS). xb1/ads/gsl