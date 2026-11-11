De Luca “La Vardera candidato in Sicilia? Diffidare dalle imitazioni, io in campo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo felici per il mio ex compagno di strada Ismaele La Vardera e per il cosiddetto 'Camposanto' (il riferimento è alla frase di La Vardera "Da campo largo a camposanto è un attimo", ndr), ben venga la sua candidatura. Naturalmente alle imitazioni non c'è limite: il mio 'figlioccio' cerca di poter scimmiottare al massimo quelle che sono strategie serie che abbiamo messo in campo. Sarà una bella sfida". Così il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca commenta le dichiarazioni di Ismaele La Vardera - che ha ribadito di essere pronto a candidarsi a governatore della Sicilia senza dovere sottoporsi alle primarie del campo largo - in occasione di un incontro con la stampa. fnu/abr/gtr