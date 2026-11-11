Anci Sicilia e 29 comuni fanno ricorso al Tar per difendere qualità...

Anci Sicilia e 29 comuni fanno ricorso al Tar per difendere qualità servizi cittadini

PALERMO (ITALPRESS) - ANCI Sicilia e 29 Comuni dell'Isola hanno depositato due ricorsi al Tar del Lazio contro il ministero dell'Economia e delle Finanze per chiedere la modifica dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (Fsc). L'iniziativa, definita "la più importante battaglia autonomista degli ultimi vent'anni", punta a superare il meccanismo della "spesa storica", ritenuto lesivo dei diritti essenziali dei cittadini siciliani. Nel corso di una conferenza stampa all'Assemblea Regionale Siciliana il presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, hanno illustrato le ragioni dell'azione legale curata dagli avvocati Corrado Caruso e Piermassimo Chirulli. fnu/abr/gtr