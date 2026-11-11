Cybersicurezza, Crosetto “Penso che informativa in Parlamento sia fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) - “La tecnologia ha una velocità tale che stare dietro la possibilità delle minacce diventa sempre più difficile. Andrò in Parlamento a parlare di questi temi in modo tale da poter dire, in una sede formale, tutte quelle che sono le mie preoccupazioni, che sono forse di più di quelle che ho enunciato e dirò tutto ciò che penso del periodo che stiamo vivendo. Stanno calendarizzando, ma penso sarà a breve. Penso che una informativa del ministro della Difesa sia una cosa fondamentale”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del convegno “Il Paese che cambia”. xb1/ads/gtr