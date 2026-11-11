Bedin “Le proprietà straniere vanno favorite, portano investimenti e nuovi modelli”

Bedin “Le proprietà straniere vanno favorite, portano investimenti e nuovi modelli”

TORINO (ITALPRESS) - "Quella sulle proprietà straniere è un fenomeno che va non solo accettato, ma anche favorito perché arrivano investimenti, arriva un modello di business diverso che ci può permettere di crescere, di evolverci. Quindi una Lega moderna deve essere anche capace di dialogare con queste nuove proprietà, di favorirne ovviamente l'integrazione da un lato e gli investimenti dall'altro". Così Paolo Bedin, presidente della Lega B, a margine del Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino. xn3/gm/gtr