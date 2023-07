NAPOLI (ITALPRESS) – “La volontà del Presidente e della Giunta è non restituire un euro, anzi mantenere al massimo la copertura che abbiamo già programmato”. Così Antonio Marchiello, assessore al Lavoro e alle Attività produttive della Regione Campania, conversando con i giornalisti a margine del Question Time in Consiglio regionale dove il consigliere Alfonso Piscitelli di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione dal titolo: “I Fondi europei annualità 2014-2020, criticità ed utilizzo”.

“Noi – sottolinea Marchiello – abbiamo certificato il 3 e 4 luglio alla Commissione il 71% dei fondi. Ora dobbiamo completare con spese in corso, non ancora chiuse e quindi non certificabili, e con spese che possono subentrare laddove gli interventi non venissero completati per problemi di varia natura. Questi ultimi verranno spostati sulle annualità 2021-2027 e quelli che abbiamo in overbooking copriranno, invece, la spesa. A settembre avremo i numeri precisi, scriveremo il testo definitivo alla commissione come concordato, avremo l’ok e si chiuderà la questione”, garantisce Marchiello.

