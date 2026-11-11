Bedin «Oltre il 50% dei convocati U21 arriva dalla B, investire sui giovani doveroso”

TORINO (ITALPRESS) - "Quella sui giovani è una mission doverosa. Io parlo sempre di filiera. Ogni componente ha un ruolo, una funzione. Noi abbiamo un ruolo di prendere i giovani dalla Serie C e prepararli alla Serie A. Oggi noi riforniamo quasi sempre oltre il 50% dei convocati dell'Under 21". Così Paolo Bedin, presidente della Lega B, a margine del Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino. "Ci sono giocatori che provengono dalla Serie B, basta citare Pio Esposito, ma ora anche Liberali e Cisse che raggiungono la Nazionale A. E' una funzione da cui non dobbiamo prescindere, quindi gli investimenti sui settori giovanili vanno aumentati, dobbiamo creare delle delle norme interne affinché le società siano motivate sul minutaggio all'impiego dei calciatori, ma siano motivate anche nella formazione con gli allenatori e auspicabilmente anche nelle infrastrutture dedicate dal settore giovanile. xn3/gm/gtr